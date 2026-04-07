Venerdì 10 aprile alle 17.30, nel Parco Mimma Rolla, prenderà il via l’evento dedicato ai libri e ai sapori in città. La manifestazione, intitolata “Arcola e i suoi libri – leggendo con gusto”, propone un pomeriggio tra letture e degustazioni. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà partecipanti di tutte le età, offrendo un momento di incontro tra cultura e gastronomia.

Venerdì 10 aprile, alle ore 17.30, il Parco Mimma Rolla ospiterà l’inizio di Arcola e i suoi libri – leggendo con gusto. L’iniziativa, situata davanti alla biblioteca comunale, fonde la promozione letteraria con la valorizzazione dei prodotti tipici locali. L’evento segna il debutto di un itinerario culturale che mira a rendere i libri uno strumento di condivisione accessibile. Il programma è coordinato dall’assessorato alle biblioteche e archivi per rafforzare il legame tra l’identità del territorio e l’attività di lettura. La trama di Tele-filando e il legame con la natura. Il primo incontro metterà in luce il lavoro di Patrizia Grillo e Margherita Bertella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libri e sapori ad Arcola: debutta l’evento tra poesia e degustazioni

Debutta "Sorsi di mare": degustazioni di vini Dop e Igp, sapori della Riviera e masterclassDebutta a Riccione la prima edizione di “Sorsi di Mare”, il nuovo salone professionale dei vini Dop e Igp della Romagna ideato dal Consorzio Vini di...

Olio Officina Festival: colori, profumi e sapori tra talk e degustazioniDopo tredici edizioni al Palazzo delle Stelline di Milano e una, quella dello scorso anno, al porto Antico di Genova, l’Olio Officina Festival arriva...

Temi più discussi: Fiori, libri e sapori: torna a Milano la storica Fiera dell'Angelo. Strade chiuse e deviazioni: la guida; La cucina del putagé: saperi e sapori di Langhe-Roero, Monferrato e Tortonese; Al Castello di Roncade arrivano colori e sapori d'autunno; Alcamo, Trapani, Palermo: torna Intrecci Narrativi, rassegna di libri, musica e sapori.

Tra libri, mostre e sapori doc. La festa di San Martino al MafOggi, alle 15, al Centro di documentazione sul Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco (via Imperiale 263, Ferrara) si potrà assistere a un evento di rilevante interesse culturale, ... ilrestodelcarlino.it

Libri, musica e sapori al Castello di Torre in Pietra per una serata d'autoreRitorna Scrittoridabere e Musicadassaggiare, l’evento che unisce letteratura, musica e degustazioni enogastronomiche in una cornice d’eccezione: il Castello di Torre in Pietra, nel comune di ... rainews.it

#TerzaPagina | L’ultimo romanzo di Lorenzo Della Fonte #libri #cultura #TG2000 @tg2000it x.com

Siamo su Il Mattino! SPUNTA UNA LIBRERIA A SECONDIGLIANO. In arrivo il nostro terzo punto vendita. Dopo Melito e Mugnano sbarchiamo a Secondigliano. Già in corso acquisto libri e preparativi per l'inaugurazione. - facebook.com facebook