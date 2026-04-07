L’Europa si prepara a una possibile assenza degli Stati Uniti dalla NATO, mentre le tensioni all’interno dell’Alleanza si acuiscono. In un contesto di crisi, l’ipotesi di un ritiro americano sembra concretizzarsi, portando i paesi europei a valutare scenari senza il supporto diretto di Washington. La situazione mette in discussione la coesione dell’organizzazione e apre nuove riflessioni sulla sicurezza continentale.

La NATO sta attraverso una delle peggiori crisi della sua storia. Trump sembra intenzionato seriamente a ritirare gli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica, mentre i membri europei si stanno rassegnando all’idea di fare a meno del grande fratello americano. Trump detesta gli alleati europei. Non è stato un pesce d’aprile di Mr. President, ma le sue parole vere e convinte rilasciate ai media. Al britannico Telegraph ha detto che l’attuale alleanza difensiva è una “tigre di carta”, mentre all’agenzia Reuters ha ammesso di valutare “assolutamente” l’uscita degli USA dal Patto atlantico. Questo sarebbe d’altronde l’atto finale di una serie di gesti e di dichiarazioni di disprezzo verso i membri europei, accusati costantemente per lo scarso contributo finanziario alla NATO. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - L’Europa pare rassegnarsi all’ipotesi che Trump ritiri gli USA dalla NATO

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