Durante la puntata di ieri de L’Eredità, il campione Cristiano ha affrontato la Ghigliottina senza successo, provocando reazioni tra i telespettatori del programma condotto da Marco Liorni. Alcuni spettatori si sono dimostrati delusi dall’esito della sfida, mentre il conduttore si è mostrato visibilmente dispiaciuto per l’epilogo della gara. La scena ha suscitato commenti sui social network, dove molti hanno espresso il loro disappunto.

Non finisce bene la partita di Cristiano, campione de L'Eredità, e i telespettatori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni si scatenano da casa. "Appena 5313 euro. Parola in saldo ma il concorrente non ne approfitta", scrive un utente su X commentando in tempo reale la prova della Ghigliottina. Cristiano arriva in fondo con pochi spiccioli e i cinque indizi non lo aiutano di certo a trovare la risposta corretta. "Consegna", "Articolo", "Disponibile", "Ben" e "Conto". La parola da indovinare, come suggerisce un altro appassionato, è appunto " Saldo ": "Saldo consegna; Articolo in saldo; Saldo disponibile; Ben saldo; Saldo del conto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Cristiano alla Ghigliottina e Liorni "ci è rimasto male"

L'Eredità, Fiamma alla Ghigliottina: "A Liorni cascano le braccia"Ormone impazzito e qualche veleno per la puntata di lunedì 9 marzo di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

L'Eredità, l'accusa pesante a Liorni: "Ha distratto Francesco alla Ghigliottina"Oggi, domenica 1° febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Temi più discussi: L’Eredità 3 aprile 2026, Laura ha vinto alla Ghigliottina: parola vincente e montepremi; L’eredità dei santi; In Algeria, testimonianza ancora viva dei monaci di Tibhirine, a trent’anni dal martirio.; Elena Chiorino e gli scontri con i sindacati, i buoni rapporti con gli industriali, le Academy di filiera: l'eredità politica dell'ex vicepresidente del Piemonte.

L’Eredità: puntata 7 aprile 2026 con Cristiano di Genova. Video e soluzioneLa puntata de L'Eredità di martedì 7 aprile 2026 ha visto tornare campione Cristiano. Il gioco del preserale di Rai1, nato nel 2002 e condotto da qualche anno da Marco Liorni, ha visto arrivare alla G ... radiomusik.it

L’eredità brinda a Laura che al sesto tentativo trova il ‘ritmo’ giusto e vinceRitmo . Una parola semplice, eppure potente. È stata quella la chiave che ha aperto la porta dell’agognata vittoria, permettendo a Laura di festeggiare finalmente il suo trionfo a L’Eredità e di ... ilsipontino.net

La lunga battaglia legale sull'eredità di Pino Daniele giunge a un punto fermo. Come riportato dal Corriere della Sera, la Corte d’Appello di Roma ha emesso una sentenza che mette fine al contenzioso tra il primogenito del cantautore, Alessandro Daniele, e l - facebook.com facebook

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