Lego day e science show al Ludum

Sabato 11 e domenica 12 aprile si svolge al Ludum un evento dedicato a LEGO e agli spettacoli scientifici, con attività e dimostrazioni rivolte a tutte le età. Durante le giornate, i partecipanti potranno esplorare le possibilità offerte dai mattoncini, spesso considerati solo un gioco, ma che in realtà rappresentano uno strumento per stimolare la creatività e la comprensione di concetti scientifici. L’iniziativa prevede anche spettacoli e laboratori tematici legati alla scienza.

Sabato 11 e Domenica 12 Aprile. Quando parliamo di LEGO pensiamo spesso a un semplice gioco. In realtà quei piccoli mattoncini sono molto di più: un vero linguaggio della mente. LEGO funziona come la scienza: si osserva, si formula un’ipotesi, si prova, si sbaglia e si ricomincia. Ogni costruzione è un esperimento in miniatura, che permette a bambini e adulti di trasformare un’idea astratta in qualcosa di concreto e verificabile. È così che si sviluppano creatività, intelligenza e capacità di ragionare. Per questo, sabato 11 e domenica 12 Aprile, il LUDUM si trasformerà in un grande laboratorio, dove il pensiero prende forma un mattoncino alla volta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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