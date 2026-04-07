Legnano | 17 spazzini per ogni zona ma l’inciviltà blocca tutto

A Legnano, sono presenti 17 operatori ecologici per ogni zona della città, con l’obiettivo di mantenere pulite le aree urbane. Tuttavia, l’attività di raccolta e pulizia si trova spesso ostacolata dalla presenza di rifiuti abbandonati e da comportamenti incivili di alcuni cittadini. Nonostante gli sforzi degli operatori di quartiere, la quantità di rifiuti e la cattiva gestione dei rifiuti continuano a rappresentare un problema per la città.

A Legnano, l’iniziativa degli operatori ecologici di quartiere mira a migliorare la pulizia urbana, ma si scontra con la persistente mancanza di senso civico di una parte della popolazione. L’organizzazione del servizio di spazzamento manuale nella città vede l’impiego di 17 addetti che si occupano esclusivamente di questa mansione. Tra questi spicca la figura dello spazzino di quartiere, introdotta per rispondere alle segnalazioni dei residenti e per garantire un presidio più accurato delle diverse aree urbane. Il sistema è strutturato in modo che ogni zona della città, suddivisa in sei settori per la raccolta dei rifiuti, abbia un operatore dedicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legnano: 17 spazzini per ogni zona, ma l’inciviltà blocca tutto Juventus, Vlahovic vuole rimanere ma il procuratore blocca tuttoSecondo il Corriere, il rinnovo di Dusan Vlahovic è bloccato dal procuratore Darko Ristic, con il giocatore che spinge per rimanere. Gigafactory di Termoli, Acc blocca tutto ma Stellantis promette occupazioneLa notizia era nell’aria da mesi, ora è ufficiale: la gigafactory di batterie a Termoli non si farà.