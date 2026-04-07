Lecco capanno a fuoco in una zona impervia in località Sopracornola

Lecco, 7 aprile 2026 – I vigili del fuoco del comando di Lecco e del distaccamento di Valmadrera sono intervenuti per spegnere un incendio che ha interessato un capanno situato in una zona impervia di Sopracornola. L'intervento è durato diverse ore, a causa delle difficoltà di accesso all’area. Nessuna informazione è stata comunicata sulle cause dell’incendio o su eventuali persone coinvolte.

Lecco, 7 aprile 2026 – È durato ore l 'intervento dei vigili del fuoco del comando di Lecco e del distaccamento di Valmadrera, per domare un incendio scoppiato in un capanno in località Sopracornola, in un'area particolarmente impervia. L'allarme è scattato attorno alle 19.30, ma a causa della posizione in cui si trovava la struttura, non raggiungibile dai mezzi pesanti, le squadre di soccorso hanno dovuto coordinare un attacco diversificato, impiegando due mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio, fondamentali per raggiungere il punto esatto del rogo, due autobotti e un’autopompa serbatoio, per il supporto idrico costante. Nonostante... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, capanno a fuoco in una zona impervia in località Sopracornola Vasto incendio in Appennino: le fiamme in una zona imperviaAlto Reno Terme (Bologna), 5 aprile 2026 – Serata di massima allerta sull'Appennino tosco-emiliano. Bellano, escursionisti bloccati in una zona impervia: recuperati con elicottero e verricelloBellano (Lecco), 21 marzo 2026 – Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco in azione per il recupero di due persone disperse in una zona... Temi più discussi: Paura per un capanno in fiamme, evacuata la casa adiacente alla struttura; Incendio a Piana del Sole, brucia un capannone. Le fiamme lambiscono una casa; Auto sulla nuova ciclopedonale del lungolago: errore clamoroso a Lecco (video); Incendio e colonna di fumo a Riccione | a fuoco capanno vicino a una casa. Calolzio. A fuoco un capanno a Sopracornola, intervento dei Vigili del Fuoco?LECCO – Nella serata di ieri, lunedì 6 aprile, i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco e del distaccamento di Valmadrera sono intervenuti d’urgenza nella frazione Sopracornola di Calolzio per domare ... lecconotizie.com CAPANNO IN FIAMME A SOPRACORNOLA DI CALOLZIO, IN AZIONE I POMPIERICALOLZIOCORTE – Serata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Lecco e Valmadrera, intervenuti ieri in località Sopracornola a Calolziocorte per spegnere l’incendio di un capanno situato in una zo ... lecconews.news Auto percorre la nuova ciclopedonale del lungolago di Lecco Auto sulla ciclopista a Pasquetta, avanza lentamente tra pedoni e ciclisti: nessun incidente, ma sorpresa tra i presenti. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #StefanoS - facebook.com facebook