Le ultime 24 ore dell' Iran

Nelle ultime ventiquattro ore, si è diffusa la notizia che l'ex presidente degli Stati Uniti ha posto due condizioni agli iraniani per evitare un intervento militare totale. La prima riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz, il passaggio strategico per il traffico di petrolio. La seconda è la cessazione delle attività nucleari. Queste richieste sono state rese pubbliche attraverso dichiarazioni ufficiali.

Due le condizioni che Donald Trump ha dato agli iraniani per non essere completamente distrutti dalle forze americane: riaprire lo Stretto di Hormuz e finirla con il nucleare. È stata una giornata frenetica, quella di ieri, nel confronto tra Iran e Stati Uniti dopo che, domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pur avendo rinviato di venti ore la scadenza del suo ultimatum a Teheran, aveva rivolto al regime un messaggio dai toni molto accesi in cui intimava agli iraniani di riaprire lo Stretto di Hormuz entro le 20 di oggi, pena la distruzione di ponti e centrali elettriche in tutto il Paese. Mai, nel corso dei quasi 40 giorni... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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