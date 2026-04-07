Le perversione di Madrid | si stanno convincendo che senza Mbappé il Real giochi meglio

A Madrid si discute di come le prestazioni del Real possano migliorare senza Mbappé, una delle protagoniste più discusse tra i tifosi e gli opinionisti. Alcuni sostengono che, senza l’attaccante francese, la squadra giochi con maggiore fluidità, mentre altri credono che la sua presenza sia fondamentale per il rendimento complessivo. La questione ha acceso confronti accesi tra chi difende e chi critica il contributo del giocatore.

“Una delle peculiarità del Real Madrid, una di quelle curiose stranezze che spesso generano drammi (sugli spalti, sulla stampa, sui social media, persino nel risultato finale, se ci si impegna a fondo), è il momento in cui tutti concordano sul fatto che la squadra giochi meglio senza i suoi giocatori migliori “, scrive sul Paìs Manuel Jabois. Sta succedendo adesso con Mbappé, ma “è successo a tutti, in misura maggiore o minore. La scusa era “gioco di squadra”, si sosteneva che la stella (Zidane, persino Cristiano) richiedesse troppe attenzioni e che, in sua assenza, gli altri si animassero”. “Questa vecchia storia è stata riproposta dai media (il giornalismo è una professione nobile che si annoia facilmente) e, naturalmente, alimentata dal sentimento anti-Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le perversione di Madrid: si stanno convincendo che senza Mbappé il Real giochi meglio Il Real Madrid si salva dai fischi con un rigore di Mbappé al 95esimo, ma perde Bellingham che esce in lacrimeDopo la sconfitta per 4-2 rimediata contro il Benfica nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions, con conseguente uscita dalle prime 8, il... Champions League, Real Madrid-Manchester City: Arbeloa senza MbappéIl palcoscenico più prestigioso d’Europa si illumina per quella che molti definiscono una “finale anticipata”. Kylian Mbappé and Cristiano Ronaldo first 90 matches for Real Madrid #ronaldo #mbappe #fyp #cr7