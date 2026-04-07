Le pagelle Tra i pochi positivi c’è il subentrato Massolin

Nella partita, il portiere ha disputato un buon primo tempo, parando un tiro che ha evitato il peggio alla sua squadra. Dopo l’autorete e il gol subito da Cuni, il suo intervento ha mantenuto il punteggio su livelli accettabili. Tra i pochi a trovare una sufficienza, il subentrato ha mostrato segnali positivi, anche se senza incidere decisivamente sull’esito finale.

CHICHIZOLA 6 Fino al penalty di Moncini che ha sbloccato la gara, tiene a galla la barca canarina. Sulle altre due reti, dall’autogol incredibile di Adorni a quella di Cuni, può fare poco. TONOLI 5,5 Fatica anche lui nel primo tempo sulle folate di Rao, e si fa sorprendere da Dorval in occasione della terza rete di Cuni. Ci può stare una giornata insipida anche per un giocatore sempre positivo. ADORNI 5 In una carriera può capitare anche una frittata clamorosa, e il suo incredibile autogol va di diritto negli archivi della Gialappa’s. Sfortunato a fine primo tempo quando colpisce un palo in mischia. (34’ st Defrel sv Sottil lo butta dentro per aumentare la pressione, ma dopo pochi secondi il Modena becca il terzo gol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Tra i pochi positivi c’è il subentrato Massolin Pagelle De Luca gioca all’indietro, male MassolinCHICHIZOLA 6 Il Cesena è talmente poco pericoloso che fa da spettatore non pagante per novanta minuti, quasi avesse uno sky box personale nei pressi... Leggi anche: Le pagelle di Pescara - Modena | La legge di Zampano, Massolin dipinge. La prima volta di De Luca Si parla di: Le pagelle di Bari - Modena | Wiafe sbaglia, Adorni la fa grossa. Tonoli a vuoto; Bari-Modena 3-1, le pagelle dei canarini: Adorni disastroso. Primo gol per Ambrosino. Le pagelle. Tra i pochi positivi c’è il subentrato MassolinADORNI 5 In una carriera può capitare anche una frittata clamorosa, e il suo incredibile autogol va di diritto negli archivi della Gialappa’s. Sfortunato a fine primo tempo quando colpisce un palo in ... ilrestodelcarlino.it