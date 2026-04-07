Le valutazioni delle squadre di Serie B vedono il Venezia ottenere un 8, seguita da Palermo e Frosinone, entrambe con un voto di 7,5. La capolista continua la sua corsa verso la promozione in serie A. Nei prossimi giorni, Palermo e Frosinone si affronteranno in uno scontro decisivo, rappresentando l'ultima occasione per i siciliani di conquistare la promozione diretta.

Promossi e bocciati della trentatreesima di B: Stroppa allunga il passo alla vigilia di due trasferte insidiose. Per Breda, Bisoli e D'Angelo è un debutto da dimenticare. Più 5 sul terzo posto, alla vigilia delle due insidiose trasferte di Chiavari (dove nessuna delle altre big ha vinto) e Bari. Il Venezia è uscito dal pit stop della sosta nel migliore dei modi, ritrovando contro la Juve Stabia anche i gol di Adorante (doppietta) che non segnava dal 21 febbraio e ha raggiunto così quota 30 in due stagioni di B. “Tutti corrono in questa volata promozione e dobbiamo farlo anche noi”, ha commentato Giovanni Stroppa, che oltre a centrare la A per la quarta volta in carriera vorrebbe pure togliersi la soddisfazione di arrivare primo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle della Serie B: è un Venezia da 8. Palermo e Frosinone (7,5) pronte per il bigmatch

Le pagelle della Serie B: Venezia e Palermo tritatutto, 7,5. Crolla ancora il Bari, 4Si chiude la ventesima giornata di B: il Frosinone frena a Monza, vincono Venezia e Palermo.

Le pagelle della Serie B: Venezia scatto in vetta, 7,5. Che crollo, è un Bari da 4Si chiude la ventinovesima giornata di Serie B: scatto del Venezia in testa alla classifica.

Temi più discussi: Trento schiaccia ancora Venezia al Taliercio. 87-106 nella terza W di stagione. Le pagelle; Venezia, tris e vetta solitaria. Il Monza si salva in 9. Sorriso Samp, dietro scattano Pescara e Bari; Napoli-Milan 1-0, pagelle: Politano entra e decide, male l'attacco rossonero; Bosnia-Italia 1-1, le pagelle: Bastoni (4) espulsione fatale, Kean (6,5) segna ma sbaglia un gol facile, Calafiori 5.

PAGELLE e TABELLINO Monza-Venezia 1-1: brilla Yeboah, Pessina glacialeMonza-Venezia, big match della 32° giornata del campionato di Serie B: pagelle, top e flop della sfida dell'U-Power Stadium ... calciomercato.it

Le pagelle della Serie B: non è un Caso e il Monza sorride, 7,5. Crollo Palermo, 5Bene la squadra di Bianco, che batte l'Entella e arpiona il primo posto del Venezia: in vetta sono prime a 57 punti. Insigne regola il Palermo, il Bari infila un grande successo a Genova con la Samp ... msn.com

NUOVO CENTRO A VENEZIA Era atteso da qualche giorno: Hason Ward è il nuovo centro della Umana Reyer Venezia! - facebook.com facebook

#BuonaPasqua da #Venezia Dove l’acqua incontra la luce, nasce un’emozione unica. Venezia vi augura una #Pasqua di bellezza e armonia. x.com