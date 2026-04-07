Le notizie più importanti di oggi 7 aprile 2026 a Latina e in provincia

Ecco un riepilogo delle notizie di oggi, 7 aprile 2026, a Latina e in provincia. In questa giornata sono avvenuti diversi eventi di rilievo nel territorio pontino, tra cui un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli, un'operazione di polizia che ha portato all'arresto di alcuni sospetti e l'apertura di un nuovo centro di assistenza sociale. Questi sono i fatti principali registrati nel corso della giornata.

Le notizie di oggi, 7 aprile, a Latina e in provincia. Ecco qui un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo martedì avvenuti nel territorio pontino. - Si torna a parlare di Covid: riconosciuto il nesso causale tra vaccini e gravi patologie. Primi esiti positivi dei ricorsi presentati dall'avvocato Renato Mattarelli che difende due donne della provincia di Latina. Il legale: “Questi primi accertamenti aprono la strada a importanti risarcimenti dei danni alla salute che possono essere richiesti” (qui la notizia nel dettaglio). - Un'auto distrutta dalle fiamme, e un’altra - quella parcheggiata dietro - danneggiata. E’ il bilancio dell’incendio divampato nella notte nel quartiere Q5, a Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Le notizie più importanti di oggi 1 aprile 2026 a Latina e in provinciaQui un riepilogo di questo mercoledì, e primo giorno del mese, attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie... Le notizie più importanti di oggi 2 aprile 2026 a Latina e in provinciaIl racconto di questo giovedì attraverso i principali fatti di cronaca, attualità, sport e spettacolo avvenuti sul territorio pontino Cosa è accaduto... Temi più discussi: Le notizie più importanti di oggi 5 aprile 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 30 marzo 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 29 marzo 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 1 aprile 2026 a Latina e in provincia. Le notizie più importanti di oggi 7 aprile 2026 a Latina e in provinciaQui un riepilogo di questo martedì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino ... latinatoday.it Le notizie più importanti di oggi 30 marzo 2026 a Latina e in provinciaEcco un riepilogo di questa giornata di lunedì attraverso i principali fatti accaduti sul territorio pontino e nelle zone limitrofe ... latinatoday.it CISTERNA DI LATINA - Su iniziativa del sindaco Valentino Mantini, si è tenuta nei giorni scorsi al Comune di Cisterna, una riunione per programmare tutti gli interventi finalizzati a prevenire la diffusione della arbovirosi, conosciuta come West Nile Virus. Oltre - facebook.com facebook