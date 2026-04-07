le notizie di scienza della settimana

Questa settimana in ambito scientifico si sono susseguite diverse notizie che spaziano dalle missioni sulla Luna alle ricerche sulle piante che contano, fino agli ecosistemi marini risalenti a 540 milioni di anni fa. Sono stati annunciati nuovi progetti per esplorare il satellite naturale della Terra, studi sulla capacità delle piante di registrare informazioni e scoperte sui sistemi biologici marini antichi. Questi eventi rappresentano aggiornamenti importanti nel mondo della ricerca scientifica.

Missioni lunari, piante che contano, ecosistemi marini di 540 milioni di anni fa: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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