In un quadro politico caratterizzato da divisioni e alleanze mutevoli, la segretaria di un partito di opposizione ha il compito di consolidare il proprio ruolo e proporre un’alternativa chiara alla leader del governo. Sebbene abbia il supporto del partito più numeroso dell’opposizione, finora non ha ancora assunto iniziative concrete per rafforzare questa posizione. La sua capacità di attrarre diversi gruppi politici potrebbe risultare decisiva per influenzare gli equilibri in Parlamento.

Elly Schlein dovrebbe finalmente prendere l’iniziativa e costruire l’alternativa a Giorgia Meloni, ricordare a tutti che è la segretaria del partito largamente più forte dell’opposizione e che solo lei può garantire liberali e riformisti e tenere con sé grillini, post-comunisti e verdirossi. Solo con lei candidata presidente del Consiglio. In primis, faccia notare che la sua grande famiglia socialdemocratica europea sostiene e sosterrà senza ambiguità il governo dell’Unione e quindi la difesa dell’Ucraina, il suo ingresso nell’Unione, il riarmo comune, il nuovo Patto di stabilità, qualunque passo verso una maggiore integrazione e il piano Draghi nella sua totalità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Fofana: “Cerco di fare ciò che serve alla squadra. Ma sono fare anche altre cose e se mi lasciano fare …”Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe: ecco le sue dichiarazioni tra rossoneri e 'Bleus'.

Colantuono ha dubbi: “Ma sto Var che l’abbiamo messo a fare se poi certe cose non le controlli?”La 25^ giornata di Serie A si è conclusa ieri sera con la grande vittoria del Lecce di Eusebio Di Francesco sul campo del Cagliari di Fabio Pisacane.

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Temi più discussi: Consiglio non richiesti | Le cose che Schlein dovrebbe fare, ma non farà; Schlein deve lasciare il passo a Conte? Neanche per idea, dice Galli della Loggia; Frenata sulle primarie a sinistra, Conte conferma il sostegno a Kiev; La Schlein è isolata e parla solo coi suoi. Ora può scegliere un nome diverso.

La segretaria dem dovrebbe finalmente prendere l’iniziativa e costruire l’alternativa a Meloni, ricordando a tutti che solo lei può garantire liberali e riformisti, e ...La segretaria dem dovrebbe finalmente prendere l’iniziativa e costruire l’alternativa a Meloni, ricordando a tutti che solo lei può garantire liberali e riformisti, e tenere assieme grillini, post-com ... linkiesta.it

Schlein ha le idee chiare: Pronti alle elezioni anticipate. E su Santanchè…Quella del referendum è stata una vittoria popolare straordinaria, che può andare oltre i nostri confini. Dall’Italia possiamo cominciare a battere le destre nazionaliste. Csx, Schlein: Molte più c ... affaritaliani.it

C’è un momento, nella vita dei leader, in cui la vittoria smette di essere un punto d’arrivo e diventa il luogo più pericoloso in cui sostare. È esattamente qui che si trova oggi Elly Schlein. Dopo tre anni e mezzo passati ad aspettare che Giuseppe Conte accettas - facebook.com facebook

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