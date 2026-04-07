Le campionesse del volley quest' estate tornano in provincia di Sondrio

Quest’estate, le atlete di pallavolo di livello nazionale tornano a disputare i camp estivi in provincia di Sondrio. La Valtellina Summer League, evento che si svolge in questa regione, si distingue per le sue caratteristiche uniche nel panorama italiano. La manifestazione prevede il coinvolgimento di diverse squadre e atlete, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori locali.

La Valtellina Summer League e i suoi camp unici in tutto il contesto nazionale sono pronti a infiammare l’estate pallavolistica valtellinese. I camp estivi, allestiti con cura ad Aprica e a Chiesa in Valmalenco, coinvolgeranno nei mesi di giugno e di luglio centinaia di ragazze e ragazzi provenienti anche da fuori provincia. Un po’ da tutta Italia. “Per ma la pallavolo è stata una scuola di vita, in qualsiasi nuova sfida che intraprendo utilizzo le tecniche che mi hanno formata come giocatrice: mi pongo l’obiettivo da raggiungere, mi appoggio sempre ad una squadra in cui ognuno ha i suoi compiti e, uno step alla volta, raggiungo piccoli... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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