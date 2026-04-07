Nel nuovo numero di Novella 2000, disponibile dal 8 aprile, viene pubblicata un'intervista completa a Francesco D’Alessio, maestro d’orchestra e cugino di LDA. D’Alessio rivela di essere molto legato a LDA, sottolineando il rapporto di parentela e la loro complicità. La rivista fornisce dettagli sulla loro relazione familiare e professionale, offrendo uno sguardo diretto sulla loro connessione.

Nel nuovo numero di Novella 2000, in edicola dall’8 aprile, anche l’intervista integrale a Francesco D’Alessio, maestro d’orchestra e cugino di LDA. Dietro a molti dei successi di LDA (Luca D’Alessio) – tra cui Se poi domani, certificato disco d’oro nel 2023 – c’è la firma del maestro Francesco D’Alessio. Musicista, produttore, compositore e direttore d’orchestra, e. cugino del cantante, ha anche diretto i musicisti a Sanremo nell’esecuzione di Poesie clandestine, brano in gara di Aka 7even (Luca Marzano) e LDA, con cui ha appunto un legame profondo, che va oltre a quello professionale: «Siamo cugini, il nostro è un rapporto semplice, fatto di complicità. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - LDA, il maestro Francesco D’Alessio svela: “Siamo cugini e molto complici”

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