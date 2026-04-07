Lavori sulla Statale 36 a lago causano lunghe code lungo il tratto tra Abbadia Lariana e Mandello, interessando anche la Sp72. Il traffico risulta rallentato e si formano congestioni lungo la strada, in particolare nella zona di Orsa Maggiore al confine con Lecco. La presenza dei cantieri sulla tratta sud della SS36 ha portato a un notevole incremento dei tempi di percorrenza in questa porzione di territorio.

Traffico in tilt lungo la Statale 36 a lago e sulla Sp72 tra Abbadia Lariana e Mandello. Il motivo? I lavori in corso sulla tratta sud della SS36 in zona Orsa Maggiore al confine con Lecco. In particolare un restringimento dovuto ad alcune opere programmate. Così, dal pomeriggio fino alla prima. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Maxi tamponamento tra sei auto sulla Statale 36: lunghe code verso MilanoMattinata difficile sulla Statale 36, dove intorno alle 6:35 si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto sei veicoli in direzione Milano.

Temi più discussi: Lavori sulla Statale 36 a lago: lunghe code anche sulla Sp72 tra Abbadia e Mandello; Traffico in tilt tra Mandello e Lecco: code chilometriche sulla Sp72; Info Viabilità; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici.

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In #FiPiLi, per lavori di manutenzione dei sensori del sistema di monitoraggio traffico sulle strade regionali dal #13aprile al #24aprile in orario 22-6: - senso unico alternato sulla rampa di uscita nel tratto a doppio senso di circolazione dello svincolo di Empol x.com