Lavori al Celio senza fine cambia ancora il servizio della rete tram | tutte le info

A Roma, i lavori al Celio e vari interventi sulle strade continuano a influenzare il servizio dei tram. Le linee tranviarie sono soggette a modifiche e limitazioni, complicando gli spostamenti dei pendolari. Tra cantieri e interventi di manutenzione, il trasporto pubblico su rotaia registra frequenti variazioni per tutta la rete cittadina.

Atac, anche per garantire interventi di potetura, ha attivato bus sostitutivi lungo le tratte interessate dalle modifiche Utilizzare il tram a Roma è ormai una corsa a ostacoli. Tra cantieri stradali, ferroviari e interventi di potatura, le linee tranviarie della città subiranno ancora modifiche e limitazioni. In particolare, gli aggiustamenti del servizio si sono resi necessari per permettere lo svolgimento dei lavori di riqualificazione di viale del Parco del Celio, che vanno avanti ormai da mesi tra ritardi e rinvii, e di manutenzione delle alberature di via Prenestina e viale delle Gardenie. Già a partire dal 4 aprile, per la linea 3 è prevista l’ultima partenza da stazione Trastevere direzione Valle Giulia alle ore 20. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cantieri del tram, cambia ancora la viabilità: ecco tutte le strade coinvolteNuove chiusure, restringimenti e modifiche alla viabilità in città e sulla tangenziale.

Lavori di manutenzione con utilizzo della piattaforma aerea, cambia la viabilità: le infoNello stesso tratto, nell'area della pista ciclabile sarà istituito un corridoio di transito per soli pedoni e cicli condotti a mano.

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Ripartono i lavori al Celio, cambia la circolazione dei tram: nuovi percorsi e bus sostitutiviNuova fase dei lavori di ammodernamento dell’armamento tranviario in viale del Parco del Celio: tutte le modifiche alla viabilità ... romatoday.it

A #Firenze in via Chiusi per lavori relativi all’ampliamento del distretto sociosanitario “Canova” in vigore chiusure nel tratto interno adiacente all’edificio (dall’incrocio con via di Santa Maria a Cintoia). Percorso alternativo: via di Santa Maria a Cintoia-via Can x.com

Catania - Asse dei Servizi, lavori anche in notturna per rifacimento asfalto sul tratto in sopraelevata A partire dalle prime ore notturne di martedì 7 aprile e in prosecuzione nella mattinata della stessa giornata, prenderanno avvio i lavori di rifacimento del manto - facebook.com facebook