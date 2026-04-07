Lavorare nello sport le 10 professioni più richieste nel 2026 fra dati e tecnologia

Nel 2026, alcune professioni legate al settore sportivo si prevede che saranno molto richieste, con particolare attenzione a ruoli che combinano dati e tecnologia. Lo sport rappresenta non solo passione e tifoseria, ma anche un settore economico che muove miliardi di euro e crea numerosi posti di lavoro. La crescita di queste carriere si basa sull’evoluzione delle competenze richieste e sulla crescente integrazione di strumenti digitali nelle attività sportive.

Lo sport è passione e tifo, ma anche un sistema economico che vale miliardi e che è capace di generare occupazione. Oggi lo sport contribuisce a circa il 3,4% del Pil dell’ Unione europea. Secondo Eurostat, nel 2024 circa 1,6 milioni di persone lavoravano nel settore sportivo nell’Unione europea, con una crescita del 6,5% su base annua. Ancora più significativo è il dato anagrafico: il 36,8% degli occupati ha tra i 15 e i 29 anni. In pratica, più di un lavoratore su tre è giovane. Lavorare nello sport. Nel Regno Unito, quasi il 29% degli studenti indica lo sport come ambito professionale desiderato, superando settori tradizionali come arte e cura degli animali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Lavorare per sport, le dieci professioni del futuro (ma anche già del presente) nel settoreRoma, 3 aprile 2026 – Lo sport rappresenta un asset strategico in termini di impatti diretti e indiretti sul sistema produttivo europeo.

World Sport Day, le 10 professioni del futuro che uniscono sport e innovazioneCresce l’interesse dei giovani per le carriere sportive: +6,5% gli occupati nel 2024.

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