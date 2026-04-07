Laveno Mombello il rogo che cova sotto la cenere | ansia per i focolai sommersi

Sabato 4 aprile, nel pomeriggio, si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni nel territorio di Laveno Mombello. Le fiamme si sono propagate in aree boschive e zone collinari, con intervento di squadre di vigili del fuoco. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, soprattutto per la presenza di focolai nascosti che continuano a bruciare sotto la cenere. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano le cause dell’incendio.

Laveno Mombello, 7 aprile 2026 – È iniziato nel pomeriggio di sabato 4 aprile, con un primo focolaio che in poche ore si è trasformato in un fronte di fuoco capace di divorare ettari di bosco sopra Laveno, spingendosi verso la zona dei Pizzoni e costringendo a una mobilitazione straordinaria di uomini e mezzi. Da allora, sono state giornate e notti senza tregua per vigili del fuoco, volontari antincendio e protezione civile, supportati da elicotteri e Canadair. Nella giornata di Pasqua il rogo ha raggiunto la sua massima intensità, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca. Le immagini dei focolai visibili anche a distanza, nella notte, hanno restituito la dimensione drammatica dell’accaduto: lingue di fuoco in quota, lontane dalle abitazioni ma in grado di mettere in allerta l’intero territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laveno Mombello, il rogo che cova sotto la cenere: ansia per i focolai sommersi Laveno Mombello: droni e termocamere cacciano gli ultimi focolaiLaveno Mombello combatte i focolai residui in quota dopo l’incendio iniziato sabato 4 aprile. Incendio sopra Laveno Mombello, focolai nella notte: oltre 10 ettari di bosco divorati dalle fiammeLaveno Mombello (Varese), 6 aprile 2026 – L’incendio che ha colpito i boschi sopra Laveno Mombello, in provincia di Varese, è sotto controllo. Temi più discussi: Laveno Mombello, 12 ettari di boschi in cenere. Il rogo è sotto controllo; Laveno Mombello, il rogo che cova sotto la cenere: ansia per i focolai sommersi; Fiamme nei boschi sopra Laveno Mombello, in volo anche l’elicottero antincendio; Incendio nei boschi a Montecristo di Laveno, ancora fiamme. Evacuata una famiglia. Laveno, notte di lavoro contro il fuoco: incendio sotto controllo ma ancora attivoBruciati circa 20 ettari di bosco: focolai in quota difficili da raggiungere, tornano in azione gli elicotteri ... laprovinciadivarese.it L’incendio di Laveno Mombello divora due ettari di boscoLe fiamme si sono accese nel pomeriggio di sabato 4 aprile in località Monteggia, sui monti affacciati sulla cittadina del Lago Maggiore. In azione anche l'elicottero antincendio ... varesenews.it Gli ultimi aggiornamenti dal fronte dell'incendio di Laveno Mombello - facebook.com facebook #Varese, #incendioboschivo a Laveno Mombello: è continuato per tutta la notte il lavoro dei #vigilidelfuoco per le operazioni di spegnimento. Nella clip la ricognizione dei droni con termocamera sui fronti di fuoco [ #6aprile 10:00] x.com