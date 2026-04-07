Domenica sera, intorno alle 21, un autista di 55 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto durante un pellegrinaggio verso Lourdes. L’uomo si trovava a bordo di un autobus quando, mentre era parcheggiato, il veicolo si è mosso e lo ha travolto, provocando il suo decesso. L’incidente si è verificato durante una tappa del viaggio, che era iniziato come un normale pellegrinaggio.

Era iniziato come un normale pellegrinaggio, si è trasformato in una tragedia. Domenica sera, intorno alle 21, un autista di 55 anni, Federico Prato, ha perso la vita durante un tappa del cammino verso il santuario di Lourdes. Il pullman di cui era alla guida era fermo in un’ area di sosta in pendenza e senza passeggeri a bordo. All’improvviso ha iniziato a muoversi da solo mentre Prato era fuori dal veicolo. L’autista avrebbe tentato di fermarlo ma è stato travolto e l’ intervento dei soccorsi è stato inutile. L’autobus ha continuato a muoversi dopo aver colpito il 55enne e si è schiantato contro il cancello di una casa, fermandosi nel giardino dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’autobus si muove mentre è parcheggiato e lo travolge: autista di 55 anni muore in una tappa del pellegrinaggio di Lourdes

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