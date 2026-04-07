Lautaro riaccende i nerazzurri | parte il conto alla rovescia

Lautaro Martinez è tornato a giocare con l'Inter, riaccendendo l'entusiasmo tra i tifosi e i giocatori della squadra. La sua presenza in campo ha suscitato reazioni positive, confermando la sua importanza per il club. La squadra si prepara ora alle prossime partite, con la speranza di continuare su questa strada. La sua assenza era stata sentita, e il suo ritorno rappresenta un momento significativo per l'intero ambiente nerazzurro.

È bastato il ritorno di Lautaro a riaccendere l’Inter. Era la speranza di Chivu e non è andata delusa. Un solo giro di orologio: primo minuto, primo tiro e primo gol. Il difficile momento della Roma (4 punti nelle ultime 5 partite) ha fatto il resto. Sarà un caso o forse no, ma la presenza del capitano ha rilanciato anche Thuram ( insieme nella foto ): 2 assist (proprio a Lautaro) e 1 gol. Inter capolista nel segno della ThuLa: a 7 partite dalla fine, lo scudetto è più vicino e se domenica passa indenne anche a Como, può partire il conto alla rovescia. «Felice di essere tornato a lottare con i miei compagni», la dedica social alla doppietta pasquale e alla vittoria scaccia fantasmi: Lautaro è il vero simbolo dell’Inter e la sua importanza si è vista più quando non c’è stato (7 partite, appena 7 gol) di quando invece gioca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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