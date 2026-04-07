Lautaro Martinez segna al primo minuto fantastico ritorno con l’Inter!

Lautaro Martinez ha segnato il gol al primo minuto della partita, segnando il suo ritorno con l’Inter dopo un infortunio. La rete ha dato il via alla partita, mentre il giocatore ha fatto il suo ingresso sul campo per la prima volta dopo l’assenza. La partita si è svolta allo stadio Meazza, con il giocatore che è tornato a calcare il terreno di gioco in una partita ufficiale.

"> Lautaro Martinez: Ritorno da Campione al Meazza. MILANO, ITALIA – 5 APRILE: Lautaro Martinez dell’Inter celebra il suo primo gol durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e AS Roma, avvenuta allo Stadio Giuseppe Meazza il 5 aprile 2026. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Un atteso ritorno, quello di Lautaro Martinez, che ha segnato il primo gol del match con un’incredibile velocità. Dopo un periodo di assenza per infortunio, l’attaccante argentino ha colpito nei primissimi istanti, portando l’Inter in vantaggio contro la Roma. La sua prestazione è stata acclamata dai tifosi e dai media, confermando il suo valore cruciale per la squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lautaro Martinez segna al primo minuto, fantastico ritorno con l’Inter! Condò sull’Inter: «Superiore al Napoli! E il ritorno di Lautaro Martinez»di Redazione Inter News 24Condò sull’Inter: «Superiore al Napoli! E il ritorno di Lautaro Martinez». Zazzaroni sulla corsa Scudetto: «Il Napoli, senza gli infortuni, sarebbe primo. Lautaro Martinez è fondamentale per l’Inter, ecco perché…»di Redazione Inter News 24Zazzaroni, il direttore analizza il momento nerazzurro sottolineando l’incidenza fondamentale del capitano e i problemi... Lautaro Martinez Udinese 0-1 Inter Temi più discussi: Serie A, Champions e... Argentina: quando segna Lautaro, solo vittorie; L'Inter protegge Bastoni: Linciaggio vergognoso. Marotta e Lautaro Martinez lo difendono, San Siro gli dedica una standing ovation; Inter-Roma 5-2, doppietta per Lautaro; Inter dipendente dai gol di Lautaro Martinez? Quando segna vince sempre. Inter, il rientro di Lautaro cambia tutto: Un campione che segna una svolta. Chivu si era…Dopo tante analisi, la conclusione può essere più semplice di quel che si pensava: bastava, forse, il rientro di Lautaro Martinez ... msn.com Boninsegna incorona Lautaro: «Il rendimento dell’Inter è visceralmente legato a lui, sul suo sorpasso nei miei confronti rispondo così»L'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, commenta così il sorpasso di Lautaro Martinez nei suoi confronti nella classifica marcatori nerazzurra ... calcionews24.com Rientro, spacco, esco, ciao. La lente di @micheledanese su #InterRoma e @lautaromartinez - facebook.com facebook Roberto Boninsegna si congratula con Lautaro Martinez, da domenica terzo marcatore all time dell'Inter x.com