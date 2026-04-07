L' associazione di promozione sociale Chi ama la Sicilia cerca un volontario

Un’associazione di promozione sociale ha aperto una richiesta di volontariato. La persona scelta si occuperà di organizzare e gestire attività culturali e sociali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, ambientale e gastronomico della regione. La ricerca è rivolta a individui interessati a contribuire alle iniziative legate alla promozione e alla tutela delle risorse locali. La posizione è aperta a chi desidera dedicare tempo e competenze a questi progetti.

“Cerchiamo - si legge in una nota - persone con spiccate doti organizzative; capacità di coordinare attività di gruppo e gestire la logistica di un evento; passione per il territorio: profonda conoscenza del patrimonio siciliano (storia, arte e ambiente); eccellenti doti comunicative: propensione alle relazioni interpersonali e al lavoro di squadra. Competenze extra: gestione dei social media e conoscenza di lingue straniere saranno considerate un importante valore aggiunto”. “Si tratta di una posizione di volontariato, ideale per chi desidera mettere le proprie competenze al servizio della collettività e fare la differenza per la Sicilia”. Per informazioni invare un whatsapp al numero 350-1399934. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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