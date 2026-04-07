Lascia la vip e torna dall’ex moglie Addio con sorpresa nello spettacolo italiano

Una relazione tra una nota showgirl e un calciatore si sarebbe conclusa recentemente, secondo quanto riportato da fonti del settore. La coppia, che aveva mantenuto una certa riservatezza, avrebbe deciso di porre fine alla loro storia senza annunci ufficiali. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media, mentre si attendono eventuali commenti o conferme da parte degli interessati.

La storia tra la showgirl e il calciatore sarebbe giunta al capolinea. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter Rubrichissima torna a occuparsi della coppia dopo essere stato tra i primi, lo scorso ottobre, a raccontare la gravidanza della donna e la scelta del difensore di lasciare la moglie per iniziare una nuova relazione. Una vicenda che, fin dall’inizio, si era intrecciata con questioni legali legate a un divorzio non ancora concluso. Secondo quanto riportato, il quadro attuale sarebbe profondamente cambiato rispetto a pochi mesi fa. La relazione, già segnata da momenti difficili, avrebbe subito una brusca interruzione proprio nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“È tornato con la moglie”. Il vip italiano lascia la fidanzata super famosa e salva il matrimonioDopo mesi di indiscrezioni e segnali mai del tutto espliciti, la vita sentimentale del vip italiano torna al centro dell’attenzione.

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C'è stato un bacio che, a 30 anni di distanza, lascia ancora l'attrice «senza parole», forse perché, come racconta lei, all'epoca era «follemente innamorata di lui» x.com

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