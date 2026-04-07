L' arte ti emoziona? Raccontalo all' Università

L’Università di Pisa, attraverso il suo Dipartimento di Biologia, ha avviato una ricerca che coinvolge volontari per uno studio sull’atteggiamento verso l’arte. La richiesta è rivolta a persone disposte a partecipare a un’indagine di tipo etologico, volta a analizzare come gli individui percepiscono e reagiscono alle opere artistiche. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere la propria esperienza e sensazioni legate all’arte.

Il Dipartimento di Biologia cerca volontari per una indagine etologica sulla percezione dell’arte: necessaria la maggiore età, il test è su appuntamento Il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa cerca volontari per una indagine etologica sulla percezione dell’arte. La partecipazione è aperta a persone di ogni provenienza e formazione, non necessariamente legate al mondo universitario, basta essere maggiorenni. Ai volontari viene chiesto di osservare immagini di opere d’arte e raccontare ciò che li emoziona di più, rispondendo a poche semplici domande. Il tutto si svolge al computer, in una stanza appositamente allestita per garantire un ambiente tranquillo e controllato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Addio Romano Danielli, grande maestro burattinaio: “La sua arte era magia, Bologna ti abbraccia e ti ringrazia” "Ti invito al viaggio: in quel paese che ti somiglia tanto": a Verona arte e incontri culturali dal sapore internazionaleSabato 11 aprile alle 18 Sala Birolli di Verona apre le sue porte all’inaugurazione di Haider, Mariani, Paganelli.