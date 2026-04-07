L’articolo analizza il modo in cui la comunicazione di Roberto Arditti viene descritta come una presenza luminosa, capace di distinguersi in ambienti di potere e di alta responsabilità. Secondo le fonti, Arditti è riconosciuto per il suo stile di comunicazione che si fa notare in ambienti dove si decidono le sorti di molte questioni. La sua figura viene spesso associata a un modo di essere “di luce” in contesti complessi e spesso oscuri.

Quando entri nei palazzi del potere o in quei luoghi cosiddetti di “vertice”, è facile distinguere le persone di luce da quelle di buio. Le prime hanno gli occhi buoni, ascoltano, consigliano e, naturalmente, trasmettono un senso di protezione; queste persone sanno perfettamente che ognuno si eleva facendo crescere il prossimo. Poi ci sono le persone buie, i professionisti della congiura, quelli pronti a tutto pur di prendersi la scena. Hanno gli occhi furbi, non hanno curriculum eccezionali, ma vanno avanti con astuzia e, soprattutto, vedono spesso gli altri come ostacoli. Con Roberto parlavamo di questo, eravamo in zona Trastevere e io lo ascoltavo con ammirazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’arte di comunicare di Roberto Arditti, un riferimento fatto di luce

Roberto Arditti, ore di apprensione: le condizioni di salute dopo la smentita della morteRoberto Arditti è morto davvero? La smentita dell’ospedale Nel giro di poche ore, la notizia ha fatto il giro delle redazioni e dei social: Roberto...

Roberto Arditti è morto: addio all’ex direttore de Il Tempo e portavoce di ExpoÈ morto il giornalista Roberto Arditti, ex direttore de Il Tempo e storico autore di Porta a Porta.

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Addio Roberto Arditti, chi era e le cause della morte: l'ultimo gesto di generositàIl giornalista Roberto Arditti è morto a 60 anni dopo un arresto cardiaco. Era ricoverato al Ospedale San Camillo Forlanini di Roma. libero.it

I funerali di Roberto Arditti avranno luogo l’8 aprile alle ore 15 nella chiesa di sant’Ignazio di Loyola a Roma. La camera ardente sarà allestita il 7 aprile a Santa Rita da Cascia in Campitelli dalle ore 15. #robertoarditti #funerali - facebook.com facebook

È morto il giornalista Roberto Arditti. Già direttore del Tempo, autore e consulente di comunicazione, figura di spicco del mondo dell’informazione e delle istituzioni. di #AntonelloVirgili x.com