L' arte del profumo conquista Palazzo Carignano | arriva la prima edizione di Diffusioni Olfattive

Dal 24 al 26 aprile 2026, le sale di Palazzo Carignano, sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, ospiteranno la prima edizione di

Dal 24 al 26 aprile 2026, le prestigiose sale di Palazzo Carignano, sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, si trasformeranno nel cuore pulsante della cultura olfattiva internazionale. Debutta a Torino "Diffusioni Olfattive", un evento unico dedicato alla storia, all'arte e al ruolo sociale della profumeria, ideato da Roberto Drago e Daniela Caon (fondatori di KAON). La manifestazione propone una tre giorni di immersione totale nel mondo delle essenze. Il programma vanta conferenze di alto profilo con i maestri del settore, tra cui spicca la partecipazione di Jean-Claude Ellena, che rifletterà sul rapporto tra intelligenza artificiale e creazione olfattiva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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