Domani l’amministrazione comunale dell’Aquila e la società Asm inizieranno lo smantellamento del capannone di Bazzano, danneggiato da un incendio avvenuto nell’ottobre 2023. L’operazione prevede il recupero del ferro presente nella struttura, che sarà venduto per generare entrate per il Comune. La demolizione rappresenta anche un intervento di bonifica dell’area interessata dall’incendio.

L’amministrazione comunale dell’Aquila e la società Asm daranno inizio domani allo smantellamento del capannone di Bazzano, distrutto da un incendio nell’ottobre 2023, trasformando l’operazione in un’entrata economica per l’ente. Il sito, che ospitava l’impianto per la separazione della plastica, è rimasto inutilizzabile dopo il rogo avvenuto alle 2.30 del 24 ottobre 2023. In quell’occasione, le fiamme hanno cancellato non solo la struttura, ma anche 26 automezzi che si trovavano all’interno del complesso. A causa dei danni subiti, sia la copertura che la piattaforma erano state dichiarate inagibili, rendendo urgente un intervento di messa in sicurezza e la rimozione delle parti compromesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila: il rogo di Bazzano diventa profitto con il recupero ferro

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