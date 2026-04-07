L' antimafia ha il suo festival | il programma Dibattiti e documentari

Sabato 11 aprile si tiene a Milano la quarta edizione del festival dedicato all'antimafia, con il patrocinio di Fondazione Cariplo e il supporto di 60 donatori. La manifestazione prevede una serie di incontri e proiezioni di documentari incentrati su tematiche legate alla lotta contro la criminalità organizzata. L’evento mira a coinvolgere il pubblico con dibattiti e contenuti che approfondiscono vari aspetti dell’antimafia.

Il festival dell'antimafia torna a Milano sabato 11 aprile per la sua quarta edizione, con il patrocinio di Fondazione Cariplo e il sostegno di 60 donatori. Promosso da WikiMafia, si terrà all'aula magna U6 dell'Università di Milano-Bicocca, con ingresso gratuito ai panel (è richiesta però la registrazione sul sito ufficiale del festival). Alle 9.30 si aprono i lavori col saluto di Marco Orlandi, rettore dell'Ateneo, e di Pierpaolo Farina, direttore artistico del festival. La mattinata è condotta dalla giornalista Ester Castano, consigliera dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Il primo panel (alle 10) è un dialogo tra il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il giornalista Attilio Bolzoni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Torna il Castiglioni film festival. Dal concorso cortometraggi alla novità dei documentaridi Laura Lucente Le Logge Vasariane, il Cassero, il Teatro Mario Spina: per quattro giorni i luoghi simbolo di Castiglion Fiorentino diventano set di... Fast News Platform “L’Approfondimento”. Il programma fino all’8 maggio: ospiti d’eccellenza e dibattiti su cultura, arte e scienzaIn diretta ogni venerdì dalle 19:30 alle 20:30 su Fast News Platform il format culturale “L’Approfondimento”, dedicato all’attualità, all’analisi dei... Argomenti più discussi: Permessi di dimora, una questione irrisolta; Economia e infiltazioni mafiose. Il dibattito al centro ’Bagnetti’. L’autofiction di Emiliano sotto il fuoco delle domande in Commissione AntimafiaL’audizione del governatore ribalta gli schemi: il togato in aspettativa incalzato dai commissari inquirenti. Tra ricostruzioni storiche e aneddoti, i malinconici titoli di coda della primavera pugli ... ilfoglio.it Abbiategrasso. Il processo Hydra sbarca in Consiglio comunaleL’eco del processo Hydra, una delle inchieste antimafia più imponenti degli ultimi decenni in Lombardia, arriva nell'aula del Consiglio comunale. Il capogruppo del Partito Democratico, Andrei Daniel L ... ticinonotizie.it Proiezioni e dibattiti su libertà di ricerca e diritti a dieci anni dalla scomparsa del ricercatore - facebook.com facebook