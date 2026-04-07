Oggi la Recanatese riprende gli allenamenti in vista del derby di Macerata, una partita considerata cruciale dopo la vittoria di giovedì scorso. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento, con una maggiore attenzione in alcune situazioni durante le sessioni di allenamento. La settimana rappresenta un momento chiave nella stagione, con la sfida di domani che potrebbe influenzare il cammino futuro. La squadra si prepara con l’obiettivo di mantenere il ritmo positivo.

La vera settimana di "Passione" per la Recanatese inizia oggi con la ripresa degli allenamenti che dovranno condurre la squadra all’ennesima tappa fondamentale di questa sorta di Via Crucis, il derby di Macerata dove sarà necessario dare continuità al successo ottenuto giovedì scorso. Le bocche restano cucite e visto il momento non è detto che sia un male, la classifica ha fatto un timido progresso ma si è sempre in piena e totale emergenza, ma non si può ragionevolmente sperare di ottenere nulla senza quell’animus pugnandi che, contro la Vigor Senigallia, è stato unanimemente apprezzato. Gabriele Baldassarri (foto), collaboratore di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’analisi. Dalla Recanatese segnali incoraggianti: "Vista più attenzione in certe situazioni»

“Segnali incoraggianti!”: Conte può sorridere, rientro in vista!La partita contro l’Atalanta nel mirino, sfida cruciale nella corsa Champions e di fatto scontro diretto tra due compagini che hanno bisogno di...

Un mix di speranza e amarezza nelle parole dei tifosi. "A Palermo segnali incoraggianti ma non basta. Attacco poco incisivo, più spazio ad Artistico»"A Palermo segnali incoraggianti, dai neo acquisti input di qualità, ma restano limiti evidenti in difesa e in attacco, urgono rinforzi.

Argomenti più discussi: Tabellino partita Recanatese vs Ostiamare; Dal calcio al paradressage, premi ai campioni; SERIE D. Colpo Recanatese, la Vigor Senigallia cade al Tubaldi; Gubbio vs Ancona: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone B 2023-2024.

L’analisi. Dalla Recanatese segnali incoraggianti: Vista più attenzione in certe situazioni»Baldassarri, collaboratore di Pagliari a L’Aquila: In questa bagarre pure il pareggio è importante. sport.quotidiano.net

Stasera torna la Bara de Notte. Partenza dalla Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 21:00 Foto Giulia Moriconi Venerdì Santo: I Simboli della BARA DE NOTTE La data storica presumibile della nascita della processione del Venerdì Santo è quella relativa a - facebook.com facebook