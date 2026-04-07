Laghi il pioniere | Mi denunciarono ma fui assolto

Nel 1977, un uomo di Forlì ricorda di aver iniziato a frequentare una zona vicino alla foce del Bevano insieme a sua moglie e alcune coppie. In seguito, si trovò coinvolto in un procedimento legale e fu denunciato, ma alla fine fu assolto. La sua testimonianza riguarda i primi approcci e le vicende legate a quell'area.

"Iniziai a frequentare la Bassona – ricorda il forlivese Fidenzio Laghi – poco a nord della foce del Bevano con mia moglie e altre tre-quattro coppie nella primavera del 1977. Ci mettevamo fra le dune, poi con l’estate scendevamo in spiaggia, larghissima all’epoca. Ben presto aumentammo di numero favoriti da una iniziale tolleranza della forza pubblica". Fu di lì a poco che il naturista Fidenzio Laghi ebbe l’idea di fondare l’Aner, Associazione nudista Emiliano Romagnola con un obiettivo preciso: far comprendere lo spirito e il significato del naturismo, diffusissimo già all’epoca in Europa a cominciare dalla Germania, ma ai primi timidi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laghi, il pioniere: "Mi denunciarono, ma fui assolto" Bernardeschi svela: «Gasperini mi chiamò all’Atalanta e io fui tentato, vi racconto il mio no alla Roma»Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone… La Penna pronto a... Leggi anche: Lanzafame racconta la sua storia: «Fui accusato di una combine di due partite, in un attimo mi ritrovai senza contratto…»