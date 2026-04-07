Lady Gaga annulla concerto a Montreal per una infezione respiratoria annuncio del forfait preoccupa i fan

Lady Gaga ha deciso di annullare il concerto previsto a Montreal a causa di un'infezione respiratoria. L'artista ha comunicato che non si sente in grado di offrire lo spettacolo che desiderava, e i fan hanno ricevuto la notizia poco prima dell'inizio dell'evento. La cantante ha già programmato di recuperare la data in un secondo momento. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ulteriori dettagli sulla sua condizione di salute.

Lady Gaga ha annullato il concerto del 6 aprile a Montreal per un’infezione respiratoria. L’artista si è scusata con i fan sui social, spiegando di non sentirsi in grado di garantire uno show all’altezza. Il tour dovrebbe concludersi il 13 aprile a New York, mentre tra i fan è cresciuta la preoccupazione. Il forfait al concerto di Montreal Brutto stop per Lady Gaga, costretta ad annullare a sorpresa il concerto del 6 aprile al Centre Bell di Montreal a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. L’artista, impegnata nelle ultime tappe del suo tour mondiale, aveva già infiammato il pubblico canadese con due show sold out il 2 e 3 aprile, ma non ha potuto portare a termine la terza data. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lady Gaga annulla concerto a Montreal per una "infezione respiratoria", annuncio del forfait preoccupa i fan Lady Gaga ferma il tour: infezione respiratoria e stop a MontrealLady Gaga ha annullato la sua esibizione prevista a Montreal per via di un’infezione respiratoria, interrompendo il programma del Mayhem Ball Tour. Leggi anche: Lady Gaga cancella un concerto per un’infezione respiratoria: i sintomi da non ignorare Temi più discussi: Lady Gaga, i 40 anni dell’artista che ha insegnato al mondo ad essere sé stesso; Caparezza si ferma, le parole che allarmano i fan: Devo fare controlli immediati, il motivo dello stop agli eventi; Una grave infezione Condizioni di salute compromesse per la cantante: ore di ansia per lei. Lady Gaga costretta a fermarsi: annullato il concerto per un’infezione respiratoriaProblemi di salute e infezione respiratoria costringono Lady Gaga a fermare il tour e annullare l’ultimo concerto in programma. notizie.it Lady Gaga annulla il concerto: Ho un'infezione respiratoriaNiente da fare per il pubblico di Montréal: Lady Gaga ha dovuto annullare il suo terzo e ultimo concerto in Quebec a causa del peggioramento di un’infezione respiratoria, su consiglio del suo medico ... rockol.it Lady Gaga cancella un concerto per un’infezione respiratoria: i sintomi da non ignorare x.com La canzone originale “Runway” è interpretata da Lady Gaga e Doechii. Il film arriverà nelle sale italiane il 29 aprile. - facebook.com facebook