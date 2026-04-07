Dopo le festività pasquali, torna su Rai 1 la trasmissione La Volta Buona, con una puntata dedicata alla famiglia e ai figli di personaggi noti dello spettacolo italiano. Tra gli interventi, si segnalano lacrime di una figlia di un cantante famoso e una frecciata di un opinionista nei confronti di un altro ospite. La puntata si concentra su temi legati alle relazioni familiari e alle dinamiche tra personaggi dello spettacolo.

Dopo la breve pausa per le festività pasquali, torna su Rai 1 La Volta Buona. Il rientro è segnato da una puntata tematica dedicata alla famiglia e, in particolare, ai figli dei personaggi noti dello spettacolo italiano. In studio, tra gli altri, Cristiana Calone, la figlia “segreta” di Massimo Ranieri, Marianna Morandi, erede del più noto Gianni, e la coppia formata da Franco Oppini e dal figlio Francesco, nato dalla relazione con Alba Parietti. Un confronto tra esperienze diverse, accomunate dal peso, e a volte dal privilegio, di crescere accanto a genitori celebri. A guidare il racconto è come sempre Caterina Balivo, che conduce con il consueto equilibrio tra leggerezza e approfondimento, mantenendo il ritmo della trasmissione e lasciando spazio alle testimonianze personali degli ospiti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 7 aprile: la figlia di Morandi in lacrime (8), la frecciata di Oppini (7)

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