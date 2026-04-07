La Virtus Bologna ha subito la settima sconfitta consecutiva in Eurolega, questa volta contro il Bayern Monaco. La squadra non vince da 23 partite e la serie negativa continua senza interruzioni. La partita si è conclusa con un punteggio sfavorevole per i padroni di casa, che non riescono a uscire da un momento difficile in questa competizione europea.

Bologna, 7 aprile 2026 - La Virtus? Non sa più vincere. E i giorni di astinenza, dal successo, diventano così 23. Ultimo sorriso bianconero il 15 marzo, in campionato, con Milano. Poi, appunto, sette sconfitte di fila e una vittoria che, in campionato, manca addirittura da fine febbraio. E allora? Venerdì si torna in campo, sempre alla Virtus Arena, contro il Baskonia per fermare quella che è un’autentica emorragia. E la vittoria servirebbe come il pane a coach Jakovljevic che, da quando ha preso il posto dell’esonerato Ivanovic, ha un desolante 04. Virtus che non è nemmeno fortunata con la terna arbitrale - mediocre e mai all’altezza -, ma può almeno sorridere per Hackett. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus non sa più vincere, in Eurolega con il Bayern Monaco arriva la settima sconfitta di fila

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