La Virtus non sa più vincere in Eurolega con il Bayern Monaco arriva la settima sconfitta di fila
La Virtus Bologna ha subito la settima sconfitta consecutiva in Eurolega, questa volta contro il Bayern Monaco. La squadra non vince da 23 partite e la serie negativa continua senza interruzioni. La partita si è conclusa con un punteggio sfavorevole per i padroni di casa, che non riescono a uscire da un momento difficile in questa competizione europea.
Bologna, 7 aprile 2026 - La Virtus? Non sa più vincere. E i giorni di astinenza, dal successo, diventano così 23. Ultimo sorriso bianconero il 15 marzo, in campionato, con Milano. Poi, appunto, sette sconfitte di fila e una vittoria che, in campionato, manca addirittura da fine febbraio. E allora? Venerdì si torna in campo, sempre alla Virtus Arena, contro il Baskonia per fermare quella che è un’autentica emorragia. E la vittoria servirebbe come il pane a coach Jakovljevic che, da quando ha preso il posto dell’esonerato Ivanovic, ha un desolante 04. Virtus che non è nemmeno fortunata con la terna arbitrale - mediocre e mai all’altezza -, ma può almeno sorridere per Hackett. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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