La viabilità di Osimo stazione nel mirino

A Osimo Stazione, la questione della viabilità e le condizioni della pista di Campocavallo saranno al centro della discussione nel prossimo Consiglio comunale. La situazione riguardante il traffico e le infrastrutture stradali della zona è stata segnalata come prioritaria nelle ultime settimane, portando all’attenzione dei rappresentanti comunali le criticità e le possibili soluzioni. La riunione si terrà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di affrontare i temi più urgenti.

Il nodo viabilità a Osimo Stazione e lo stato della pista di Campocavallo finiscono dritti al prossimo Consiglio comunale. "Il provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale, che ha previsto la chiusura dell’uscita sulla statale 16 da via Menotti in direzione Ancona, ha comportato una significativa deviazione del traffico interno su arterie quali le vie Menotti, Settembrini, Fontanelle e Flaminia I. Tale nuova configurazione ha determinato un aumento consistente dei flussi veicolari, con ripercussioni evidenti sulla sicurezza stradale – è l’ordine del giorno di Progetto civico Osimo -. Chiediamo l’adeguamento dell’incrocio,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La viabilità di Osimo stazione nel mirino Leggi anche: Osimo stazione, la nuova viabilità non convince: correttivi allo studio La Cgil: «Zona rosso o no, lavoratrici e lavoratori della stazione restano nel mirino»«Nonostante la proroga della zona rossa, le lavoratrici e i lavoratori dei tre bar all’interno della stazione, si trovano quotidianamente a... Temi più discussi: La viabilità di Osimo stazione nel mirino; Processione del Cristo Morto, divieti di sosta e di transito in arrivo in centro storico; Osimo, via Soderini, conclusi i lavori dopo l’esondazione dell’Aspio: attesa per la riapertura; La città di Osimo piange la scomparsa della giornalista Valeria Dentamaro. Lavori di asfaltatura in via Torresi, ecco come cambia la viabilità nella zonaANCONA – Martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2026 verranno eseguiti lavori di asfaltatura in Via Torresi. anconatoday.it Osimo stazione, la nuova viabilità non convince: correttivi allo studioE’ partita la sperimentazione della nuova viabilità a Osimo Stazione. L’altra mattina sono stato con gli agenti di Polizia locale a fare un sopralluogo a Osimo Stazione. Abbiamo verificato come sta ... ilrestodelcarlino.it Osimo e dintorni | Osimo - facebook.com facebook