Nel racconto di Michael Frank, una madre si rivolge a suo figlio ricordandogli che nessuno può prepararlo alla vecchiaia. La donna si trova a sei mesi dall’età di novant’anni e fa una riflessione sul trascorrere del tempo. La scena si concentra su un momento di consapevolezza personale, con un tono diretto e semplice. La narrazione mette in luce un pensiero condiviso tra madre e figlio, senza aggiunte o interpretazioni.

Fiction Il tempo chiuso in scatola, e, in forma di capelli, i ricordi di una nonna: era il 1914 quando lasciò la Palestina. Pubblichiamo un racconto dello scrittore statunitense Michael Frank, per gentile concessione della rivista «Calibano» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. «Nessuno può prepararti davvero alla vecchiaia, Mike, nessuno». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «La treccia», un racconto di Michael Frank

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