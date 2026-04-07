Tra monumenti storici e vicoli pittoreschi di Roma si celano angoli poco noti che si riempiono di glicini in fiore durante la primavera. Sono punti meno frequentati dai turisti, ma perfetti per catturare fotografie di questi fiori profumati e dai colori delicati. La scoperta di questi luoghi permette di conoscere un lato nascosto della città, lontano dal caos e dalle vie più battute.

Chi l’avrebbe mai detto? Tra monumenti storici e vicoli pittoreschi, Roma nasconde ancora angoli poco conosciuti dove la primavera esplode in tutta la sua bellezza. Uno di questi è Via Luigi Luzzatti, una strada che nel secondo dopoguerra era conosciuta come la “strada dei villini e dei glicini”. Il motivo è affascinante: le recinzioni dei giardini dei villini erano completamente ricoperte da queste piante rampicanti, capaci di regalare fioriture spettacolari. Oggi non tutti i proprietari hanno conservato questa tradizione, ma chi lo ha fatto continua a custodire un piccolo tesoro naturale, curando i glicini durante l’inverno per vederli sbocciare in primavera. 🔗 Leggi su Funweek.it

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La strada dei glicini segreti che ti lascerà senza fiato: scopri dove fotografarli!Chi l’avrebbe mai detto? Tra monumenti storici e vicoli pittoreschi, Roma nasconde ancora angoli poco conosciuti dove la primavera esplode in tutta la sua ... funweek.it

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