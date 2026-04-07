Con ancora tre partite da giocare alla fine del campionato, i tifosi della squadra bianconera si preparano a sognare ancora. La vittoria di sabato sera ha portato a tre i traguardi storici raggiunti dall’Ascoli, che ha conquistato la promozione dalla Serie C alla Serie B. La conquista di questi risultati ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori, che già pensano alle prossime sfide e alle possibilità future.

Facendo i debiti scongiuri, poiché mancano ancora tre partite alla fine di questo campionato, la mente degli sportivi con in primo posto conquistato sabato sera è già volata alle tre storiche promozioni dell’ Ascoli dalla Serie C alla B. È vero però che occorre guadagnare ancora un altro punto sull’Arezzo visto che gli amaranto sono in vantaggio negli scontri diretti in virtù del 2-0 nel match d’andata e ila successiva sconfitta per 2-1 in Toscana, ma sognare non costa nulla. La prima indimenticabile promozione in Cadetteria arrivò nella stagione 1971-72 con mister Carletto Mazzone in panchina e il Presidentissimo Costantino Rozzi in tribuna. Fu un anno straordinario completato due stagioni dopo con la prima storica promozione dei bianconeri in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La storia. Il popolo bianconero vuole sognare ancora

Tuttosport – “Il nostro popolo ce lo chiede, siamo sognatori e vogliamo sognare”: Pisacane, visioni CagliariIn conferenza stampa l’allenatore rossoblù ha detto: “Vincere contro la Juve richiede sacrificio, altrimenti non ottieni questo risultato.

Renate vuole sognare. Sfida per la finalissimaCon ancora negli occhi e nel cuore l’impresa al “Rigamonti“ di Brescia, altra gemma da custodire gelosamente nell’album di questi tre lustri...

Temi più discussi: Il diritto di cancellare un popolo: Israele-Palestina in 36 risposte; Una storia sbagliata, il 3 aprile alla Casa del Popolo la città si racconta oltre i luoghi comuni; La storia di Casalserugo è accolta in una nuova casa; Una Chiesa nella Storia.

Il diritto di cancellare un popolo: Israele-Palestina in 36 risposteLo studioso Lorenzo Kamel analizza i momenti salienti del conflitto israelo-palestinese attraverso gli eventi e le dichiarazioni dei suoi protagonisti, in un saggio storico che racconta quel martoriat ... rsi.ch

Storia di amore e di anarchia. La nascita del Politeama : Il teatro voluto dal popoloGatti vivi sugli spettatori, sit in e manifestazioni davanti agli Animosi, sommosse per un posto in prima fila, per il diritto alla cultura. Una storia di amore e di anarchia quella che ha portato ... lanazione.it

TITOLO NCAA A MICHIGAN! Per la seconda volta nella storia i Wolverines vincono il torneo NCAA battendo in finale UConn. Perde UConn di Dan Hurley. Com'è andata: https://www.pianetabasket.com/ncaa/march-madness-michigan-ferma-uconn-e-torna-s - facebook.com facebook

Angelo Tasca, da fondatore del Pci a «traditore»: la storia dimenticata che fa ancora discutere. Le lettere con Pannunzio x.com