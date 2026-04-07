La stagione della terra rossa riparte da Montecarlo e Sinner c' è

La stagione sulla terra rossa riparte dal torneo di Montecarlo, con il tennista italiano che partecipa alla competizione. La manifestazione si svolge su campi rossi e coinvolge diversi atleti professionisti. I match si tengono in un contesto ufficiale, con l’organizzazione che garantisce le regole del torneo. Giornali e media seguono da vicino gli incontri, offrendo aggiornamenti sui risultati e sulle performance dei giocatori.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. «La terra rossa non è la mia preferita, ma mi adatterò». Vedremo come proprio oggi, nel match di esordio al Masters 1000 di Montecarlo, dove Jannik Sinner incontra il francese Ugo Humbert. Comincia qui il cammino sul rosso che porta al Roland Garros, ma soprattutto Sinner qui ha la grande opportunità di tornare numero 1 al mondo. Cosa immediata se vince il torneo, se invece si ferma prima tutto dipende dal risultato di Carlos Alcaraz. Ma facciamo una cosa per volta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Temi più discussi: Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; La guida al Masters 1000 di Monte-Carlo; PODCAST TENNIS - Schiaffo al Volo ?s05e27. Monte Carlo e una preview della stagione della terra rossa; Sinner, ora la terra rossa: a Monte Carlo ci sarà, ma per allenarsi. Il focus è sull'asse Roma-Parigi.

Carlos Alcaraz e la terra battuta: il vero avversario è il rischio infortuniLo spagnolo inizia la stagione sulla terra battuta: i precedenti infortuni rendono cruciale la gestione del calendario verso il Roland Garros. sportal.it

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VAI FLAVIOOOOO Dopo oltre 2 ore e 30 di match Cobolli batte Comesana e parte con il piede giusto a Montecarlo. Niente da fare invece per Arnaldi, sconfitto in due set da Garin @BMWItalia x.com

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