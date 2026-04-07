Un politico ha espresso solidarietà nei confronti di un collega, condannando le parole di violenza e odio rivolte a quest’ultimo. La dichiarazione sottolinea come tali insulti rappresentino una minaccia alla democrazia. La discussione si è concentrata su commenti offensivi rivolti pubblicamente a un esponente del settore dell’informazione, che ha ricevuto commenti negativi e insultanti. La vicenda ha attirato l’attenzione di altri rappresentanti politici che hanno condannato le parole offensive.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Le parole di violenza e odio che sono state rivolte all’amico Gennaro Sangiuliano sono disgustose. All’amico Gennaro va la mia più sincera solidarietà, resta tuttavia la tristezza: l’aggressività e il livore, crescenti, sono una insidia per la democrazia”. Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella, leader di Noi di Centro. “Auspico – aggiunge il primo cittadino di Benevento – che le forze dell’ordine individuino i responsabili: gli odiatori e quelli che usano le parole come clave vanno isolati e sanzionati secondo legge”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La solidarietà di Mastella a Sangiuliano: “Odiatori sono una insidia per la democrazia”

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Mastella: “Solidarietà a Mario e ai suoi cari, vittime di violenza non siano lasciate sole”Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimo solidarietà e vicinanza umana alla famiglia di Mario, vittima di un grave episodio di violenza avvenuto alla...

Argomenti più discussi: Consiglio dei Ministri: approvazione del decreto legge riguardante interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali e del decreto legge rigaurdante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in; Santamaria, Mastella: Stupore per l'arresto, pronti a essere parte offesa; L'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia in visita al carcere di Secondigliano; Benevento in B, il sindaco Mastella: Risultato strepitoso, grazie Vigorito.

La solidarietà del Cdr di Fanpage.it alla giornalista Francesca Moriero, bersaglio di attacco sessista per il suo lavoroIl cdr di Fanpage.it a nome di tutte le giornaliste e i giornalisti dell’assemblea dei redattori esprime piena solidarietà alla collega Francesca Moriero, oggetto di una shit storm di natura sessista ... fanpage.it

La morte del dirigente del Comune di Benevento Alessandro Verdicchio. Grande sgomento e commozione negli ambienti di Palazzo Mosti. Il professionista stroncato da una malattia fulminante. Il cordoglio di Mastella e di Feola. - facebook.com facebook

Primarie Mastella c’è, e dice: “Conte o Schlein, non entrambi”. Di @mariannarizzini x.com