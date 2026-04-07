La solidarietà di Mastella a Sangiuliano | Odiatori sono una insidia per la democrazia

Da anteprima24.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un politico ha espresso solidarietà nei confronti di un collega, condannando le parole di violenza e odio rivolte a quest’ultimo. La dichiarazione sottolinea come tali insulti rappresentino una minaccia alla democrazia. La discussione si è concentrata su commenti offensivi rivolti pubblicamente a un esponente del settore dell’informazione, che ha ricevuto commenti negativi e insultanti. La vicenda ha attirato l’attenzione di altri rappresentanti politici che hanno condannato le parole offensive.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Le parole di violenza e odio che sono state rivolte all’amico Gennaro Sangiuliano sono disgustose. All’amico Gennaro va la mia più sincera solidarietà, resta tuttavia la tristezza: l’aggressività e il livore, crescenti, sono una insidia per la democrazia”. Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella, leader di Noi di Centro. “Auspico – aggiunge il primo cittadino di Benevento – che le forze dell’ordine individuino i responsabili: gli odiatori e quelli che usano le parole come clave vanno isolati e sanzionati secondo legge”.  L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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