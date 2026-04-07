La schermitrice jesina protagonista a rio Mondiali fioretto Under 17 Elisa Fattori conclude settima

Durante la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026, la schermitrice jesina ha concluso la sua prova di fioretto femminile Under 17 in settima posizione. La competizione ha visto la partecipazione di giovani atlete provenienti da diverse nazioni, con la atleta italiana che si è distinta per le prestazioni durante l’intero torneo. La gara si è svolta in un clima di grande attenzione e impegno.

Maria Elisa Fattori ha chiuso ai piedi del podio la prova di fioretto femminile Under 17, nella quinta giornata del Mondiale Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026. Una prestazione di ottimo livello, quella di ieri, con l’inevitabile rimpianto per una medaglia sfumata soltanto di due stoccate per l’atleta jesina, andata davvero vicinissima al suo primo riconoscimento sul massimo palcoscenico internazionale. L’esaltante percorso è iniziato con il successo per 15-11 sulla tedesca Klostermann ed è proseguito battendo 15-2 Yan Kiu Leung, portacolori di Hong Kong. In fiducia, con grande autorità, la fiorettista del Club Scherma Jesi ha vinto anche il match degli ottavi di finale sulla rumena Alexandra Adoch con il punteggio di 15-8, arrivando così a giocarsi una medaglia contro la polacca Danuta Tym. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La schermitrice jesina protagonista a rio. Mondiali fioretto Under 17. Elisa Fattori conclude settima Scherma, nessuna medaglia per l’Italia dal fioretto Under 17. Fattori si ferma ai quartiSi chiude senza medaglie per l’Italia la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Scherma, al via a Rio de Janeiro i Mondiali Giovani e Cadetti. L’Italia vuole essere protagonistaSi alza il sipario proprio oggi sui Mondiali Giovani e Cadetti che si disputeranno a Rio de Janeiro fino al 9 Aprile. Si parla di: La schermitrice jesina protagonista a rio. Mondiali fioretto Under 17. Elisa Fattori conclude settima; Mondiali scherma U17: Fattori si ferma ai quarti, nessun podio per l'Italia. La schermitrice jesina protagonista a rio. Mondiali fioretto Under 17. Elisa Fattori conclude settimaMaria Elisa Fattori ha chiuso ai piedi del podio la prova di fioretto femminile Under 17, nella quinta giornata ... sport.quotidiano.net