La satira di Filippo Giardina a Nichelino | al Superga è già sold out La banalità del bene

A Nichelino, presso il teatro Superga, si svolge uno spettacolo satirico di Filippo Giardina intitolato

Un titolo scomodo che ribalta Hannah Arendt per scuotere le coscienze (e il diaframma) del pubblico torinese. Mercoledì 15 aprile, alle ore 21:00, il Teatro Superga ospita Filippo Giardina con il suo nuovo monologo "La banalità del bene". Un appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito, confermando Giardina come la voce più tagliente e dissacrante della satira contemporanea, capace di trasformare le contraddizioni del nostro tempo in una detonazione di pensiero critico. In un'epoca in cui la realtà sembra aver superato la fantasia per tragicità, Giardina sceglie di non soccombere al paradosso, ma di riderne ferocemente. Lo... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Filippo Giardina “La banalità del bene” all'Hall di PadovaIl tour teatrale “La banalità del bene” di Filippo Giardina arriva a Padova il 26 marzo 2026, sul palco della Hall, con una delle prime tappe della...

Temi più discussi: Napoli, Filippo Giardina arriva al Teatro Cilea con La banalità del bene; Siamo in una bolla virtuale. Lo stand up comedian Filippo Giardina a Chiaravalle con La banalità del bene; NICHELINO – Al Superga lo spettacolo ‘La banalità del bene’; Teatro & Concerti a : Torino, Fontanafredda, Cuneo, Alessandria, Bosconero, Moncalieri, Borgaro, Cuorgnè, Gassino Torinese, Moncalvo, Roddi, Nichelino, Bra, Pinerolo.

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Napoli, Filippo Giardina arriva al Teatro Cilea con La banalità del beneA Napoli il 31 marzo 2026 al Teatro Cilea arriva il tour teatrale La banalità del bene di Filippo Giardina. Lo spettacolo inaugura a marzo una lunga tournée ... ilmattino.it

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