L’importante è la salute, sì. Ma tra il dire e il fare, secondo una nuova indagine Doctolib.it, c’è quella che i ricercatori hanno ribattezzato la sindrome del sufficiente. Quella che, alla domanda come stai?, fa rispondere ‘discretamente’. Bene, ma non benissimo: su 3.000 cittadini da 18 anni in su solo il 4% si sente in ottima salute, il 44% la giudica discreta, il 45% soffre di ansia quotidianamente, il 28% dorme poco e male e il 27% degli under 35 si sente decisamente sopraffatto. Insomma, l’indagine realizzata per la Giornata Mondiale della Salute descrive una normalità fatta di stanchezza, stress e malessere diffuso. “Viviamo quella che possiamo definire come la ‘sindrome del sufficiente’ ” spiega Angela Persico, psicologa clinica esperta in psicologia della salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La salute degli italiani e la ‘sindrome del sufficiente’

La salute degli italiani e il pharma, tra numeri e nodi irrisoltiPer quasi un italiano su due il diritto alla salute non è pienamente soddisfatto.

Salute degli italiani a rischio, la mappa dei pericoli: alcol, e-cig e sedentarietàAlcol e fumo rimangono a livelli elevati, cala (di poco) la sedentarietà, ma aumenta (e di molto) il consumo di sigarette elettroniche.

Malattie neurologiche, in Italia prima causa di disabilità: quali le ultime sfide della neurologia

Temi più discussi: La salute degli italiani: l’Istat ripercorre 160 anni di trasformazioni sanitarie in Italia; La salute degli italiani e la mappa dei pericoli: alcol, e-cig e sedentarietà; Italia tra luci e ombre, cala la sedentarietà ma restano elevati i rischi per la salute; Alla sanità pubblica il 6,3% del Pil (in calo) e gli italiani spendono più degli altri europei per curarsi.

La salute degli italiani e la ‘sindrome del sufficiente’Dalla survey di Doctolib.it scopriamo anche che il 28% degli italiani dorme poco e male e quasi il 10% combatte con l’insonnia, che il 45% soffre spesso di ansia e il 23% trascura l’alimentazione. lapresse.it

In meno di due secoli gli italiani hanno guadagnato 54 anni di vita. La fotografia nel nuovo report dell’Istat ‘La salute: una conquista da difendere’L'analisi fotografa un'Italia in cui diminuisce la mortalità e migliora la speranza di vita. In soli dieci anni (dal 1995), la percentuale di popolazione che si descrive in cattiva salute è scesa da ... quotidianosanita.it

Giornata della Salute, Coldiretti Sondrio: «Via i cibi ultraformulati dalle scuole». Bambini: «Più educazione al cibo sano e al legame con campagna e montagna» #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

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