La Sabatica al Nù Land

Una nuova iniziativa sta per arrivare nel calendario degli eventi locali: si tratta della Sabatica#12, prevista per l’11 aprile. Per questa occasione, arriva per la prima volta in Sicilia la dj napoletana Valentina Ialacci, nota per la sua musica energica e il legame con il Vesuvio. Gli organizzatori consigliano di risparmiare energie in vista di questa serata e di prepararsi a un momento musicale unico nel suo genere.

Un consiglio dai vostri Sabatici? Conservate le vostre energie per la Sabatica#12 dell'11 aprile. Direttamente da Napoli arriva, prima volta assoluta in Sicilia, la dj Valentina Ialacci con la sua musica e tutta l'energia del Vesuvio. I Sabatici, Nü Land- Sala Minà, Rooftop primo piano, Via. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it I Nu Genea Live Band live a Bagheria: in concerto al Piccolo Parco UrbanoIl 25 luglio i Nu Genea Live Band saranno in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria per una serata all’aperto che si preannuncia tra gli... Black Project, “Questa è la via”: il nuovo singolo tra introspezione e nu metal contemporaneoPer i Black Project, “Questa è la via” non è solo il titolo di un nuovo singolo, ma una riflessione profonda su identità, crescita e consapevolezza. DIÁLOGO BÍBLICO - Lección 6 ESCUELA SABÁTICA - EL ENEMIGO INTERNO