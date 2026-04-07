La Resurrezione dagli scarti il metallo plasmato da Andrea Rossi

Un artista di Piobbico ha realizzato una scultura utilizzando metalli di recupero. La sua più recente creazione si intitola “Resurrezione” e si inserisce nel suo percorso di sperimentazione con materiali riciclati. La scultore ha 31 anni ed è appassionato di arte creativa, dedicandosi alla lavorazione di metalli di scarto per dare nuova vita alle sue opere. La sua attività si svolge a Pesaro, dove ha presentato l’ultima creazione.

Pesaro, 7 aprile 2026 – Andrea Rossi, 31 anni di Piobbico, appassionato dell’ arte creativa scultorea ha realizzato in questi giorni un’altra grande opera utilizzando metalli di recupero. Come è stata realizzata e cosa raffigura l’opera . “Quest’ultima scultura – spiega Rossi – si intitola Respiro di salvezza e rappresenta una figura umana di due metri, maestosa eppure eterea che si erge verso l’alto. Oltre ad essere un mosaico di ingranaggi, bulloni, scarti industriali saldati fra loro, l’opera va oltre la tecnica: è una potente metafora della Resurrezione, particolarmente significativa nel giorno di Pasqua. In occasione della Pasqua, l’arte con quest’opera monumentale si fa interprete del messaggio più profondo di rinascita”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La “Resurrezione” dagli scarti, il metallo plasmato da Andrea Rossi Scarti edili, plastica, metallo: oltre 11mila tonnellate di rifiuti. Ecco cosa c’era nella discarica abusivaPrato, 7 aprile 2026 – A tre anni dal sequestro della vasta discarica abusiva nel territorio di Montemurlo, nell’area naturale protetta del... Quello che butti diventa cibo, packaging e persino creme: la svolta dagli scartiUn progetto guidato dall’Università di Udine trasforma residui agroalimentari in farine dal gusto neutro e materiali innovativi per cosmetica e...