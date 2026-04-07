Eugenia attacca Don Lorenzo con un tagliacarte in una puntata de La Promessa che andrà in onda domani alle 19:40 su Rete 4. L’azione violenta avviene nei pressi di Cordova, all’interno della dimora dei marchesi di Luján. L’episodio vedrà il collasso psichico della donna, spinta in uno stato di follia a causa di sostanze somministrate segretamente da Lorenzo e Leocadia. Teresa è la prima a testimoniare l’aggressione, correndo a informare Petra e Don Romulo della gravità della situazione. Parallelamente, Vera affronta un dilemma etico legato a un bracciale di smeraldi ricevuto da Lope. Il valore del gioiello genera panico nella donna, che sospetta l’origine anomala dell’oggetto considerando la professione di cuoco del partner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Promessa: follia e sangue, Eugenia attacca Don Lorenzo

La Promessa anticipazioni 7 aprile: Eugenia minaccia Don Lorenzo con un tagliacarteIl ritorno di Eugenia diventa un incubo: la donna, drogata da Leocadia e Lorenzo, aggredisce il Capitano con un tagliacarte.

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“Se vuoi la pace, prepara la pace.” Lo scriveva Don Lorenzo Milani, ricordandoci che la pace non è mai un punto di arrivo, ma un percorso da costruire ogni giorno, nelle scelte, nelle relazioni, nelle comunità. Che questa Pasqua sia l'occasione per ritrovare qu - facebook.com facebook