La Promessa | follia e sangue Eugenia attacca Don Lorenzo

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenia attacca Don Lorenzo con un tagliacarte in una puntata de La Promessa che andrà in onda domani alle 19:40 su Rete 4. L’azione violenta avviene nei pressi di Cordova, all’interno della dimora dei marchesi di Luján. L’episodio vedrà il collasso psichico della donna, spinta in uno stato di follia a causa di sostanze somministrate segretamente da Lorenzo e Leocadia. Teresa è la prima a testimoniare l’aggressione, correndo a informare Petra e Don Romulo della gravità della situazione. Parallelamente, Vera affronta un dilemma etico legato a un bracciale di smeraldi ricevuto da Lope. Il valore del gioiello genera panico nella donna, che sospetta l’origine anomala dell’oggetto considerando la professione di cuoco del partner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - La Promessa: follia e sangue, Eugenia attacca Don Lorenzo

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