La Primavera ora è a un solo passo dalla vetta

Nel calcio di oggi, la partita tra Torino e Cesena si conclude con una vittoria per 2-1 a favore del Cesena. La squadra ospite è riuscita a mantenere il vantaggio sin dai primi minuti, mentre i padroni di casa hanno tentato di reagire nel corso del secondo tempo inserendo diversi cambi. La gara si è svolta con diverse sostituzioni nel corso dei 90 minuti, senza ulteriori dettagli sui minuti di gioco dei singoli giocatori.

TORINO 1 CESENA 2 TORINO (4-3-3): Santer; Zaia (21’ st Gatto), Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ballanti (1’ st Ferraris), Acquah (21’ st Manzi), Perciun; Sandrucci (39’ st Conzato), Gabellini, Bonacina (21’ st Nascimento). All.: Baldini. CESENA (4-3-1-2): Fontana; Abbondanza, Kebbeh, Ribello, Ridofi; Domeniconi, Poletti (27’ st Amadori), Mattioli (27’ st Marini); Zamagni (37’ st Berti); Tosku (46’ st Carbone), Galvagno (37’ st Rossetti). All.: Campedelli. Arbitro: Frasynyak di Gallarate. Reti: 31’ pt Zamagni, 15’ st Tosku, 35’ st Gabellini. Una Pasqua perfetta per i baby bianconeri che hanno giocato domenica e battuto a domicilio il Torino. In tante occasioni il Cesena di Nicola Campedelli si è proposto nella sua versione più offensiva, spumeggiante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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