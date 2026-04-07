' La poesia del vero la personale di Sauro Tessoni alla galleria Sant' Andrea

Alla galleria Sant'Andrea si tiene una mostra personale dedicata a Sauro Tessoni, artista parmigiano. L'esposizione presenta una selezione di opere che illustrano la sua capacità di rappresentare nature morte e paesaggi attraverso la pittura. Tessoni ha sviluppato nel corso degli anni uno stile riconoscibile, evidenziato nelle sue composizioni. La mostra raccoglie lavori realizzati nel tempo che testimoniano la sua evoluzione artistica.

La mostra di Sauro Tessoni ha il grande merito di condurci dritti al centro della poetica di questo artista parmigiano che ha acquisito e perfezionato nel tempo una specifica abilità nella narrazione di nature morte e paesaggi.Fedele interprete del “vero”, il pittore ha una sua originale e sublime visione della realtà. Lo si vede quando fa squillare il colore in forti contrasti e, eliminando velature e chiaroscuri, formula un suo personale linguaggio espressivo fondato sulla luce. E’ una luce non pulviscolare, ma forte e secca, che brucia le ombre e cristallizza natura ed oggetti, una luce che purifica ed esalta tutto ciò che colpisce. I suoi sfolgoranti paesaggi e le sue calibrate nature morte sono impreziositi e cristallizzati in un concetto di durata e solidità che incanta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La via della bellezza, collettiva di Pasqua alla galleria Sant'AndreaIl tema proposto per questa mostra ci invita a ricercare la Bellezza come un percorso che accompagni la nostra vita.

Aspettando la primavera, Carnevale e dintorni alla Galleria Sant'Andrea"La speranza e l’attesa, l’osservazione della Natura, i nostri comportamenti, il ricordo degli anni passati, il desiderio del nuovo anno che inizia...