Durante questa Pasqua, la scena politica italiana si è mostrata movimentata, con tensioni e discussioni tra le diverse forze di governo. Mentre in altre parti del mondo si sono combattute guerre, in Italia si sono susseguite proteste e richiami pubblici da parte del Papa. La formazione di un campo politico ampio sembra ancora in fase di definizione, con vari attori che cercano di trovare una guida condivisa.

Per fortuna non di guerra come altrove, fra le proteste e gli ammonimenti del Papa, ma la Pasqua della politica italiana è stata alquanto animosa. Già nella domenica delle Palme, d’altronde, pochi avevano voluto raccoglierle preferendo le solite polemiche, risse, minacce, richieste ultimative di dibattiti parlamentari e tutto il resto dell’armamentario partitico o correntizio delle opposizioni. Neppure di fronte alla missione della premier italiana nel Golfo persico, fra la solidarietà ai paesi in pericolo, in fondo anch’essi, dell’“età della pietra” minacciata, all’Iran che non rinuncia alle sue pratiche terroristiche, e la ricerca di. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Pasqua litigiosa di un campo largo in cerca di leader

Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader.

Conte e Schlein da +Europa. Il leader M5S: “Primarie? Prima il programma, subito dopo il leader del campo largo”Roma – Prima uno e poi l’altra: Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono arrivati separatamente all’evento “Tutta l’Europa che manca”, organizzato da...

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