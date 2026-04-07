La Pasqua di Zuppi | Dobbiamo credere nella forza dell’amore Vinca la fraternità
Domenica pomeriggio, nella cattedrale di San Pietro, il cardinale Matteo Zuppi ha officiato la messa pasquale. Durante la celebrazione, ha parlato di fiducia nell’amore e ha sottolineato l’importanza della fraternità. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico di fedeli, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o eventi collegati.
Il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la messa pasquale, domenica pomeriggio, nella cattedrale di San Pietro. Un momento di riflessione e preghiera, dalle 17.30, che ha radunato molti fedeli e credenti in via Indipendenza. Al centro dell’omelia della Messa solenne, una riflessione sull’importanza dell’amore: "Leggiamo sempre la Parola di Dio che fa scaldare il cuore – ha detto l’arcivescovo –. Se spezziamo il pane in semplicità e letizia, come le prime comunità, vedremo e vedranno la presenza di Gesù. Le nostre liturgie siano la mensa di Emmaus dove gli occhi vedono l’invisibile nel pane spezzato. Pane che diventa visibile nell’amicizia, nella condivisione, nel servizio e inizia così il giorno che non conosce tramonto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il messaggio di Pasqua di Zuppi: “Dobbiamo credere nella forza dell’amore”
Mondini carica la Francesco Francia: "Dobbiamo credere al primo posto"Quando coach Andrea Mondini indica la Luna, non c’è nessuno stolto a guardare il dito.
Temi più discussi: L’augurio di Pasqua della CEI: il Risorto illumina il buio delle guerre e della solitudine; Zuppi: Cristo ha vinto la morte con l’amore; Il messaggio di Pasqua di Zuppi: Dobbiamo credere nella forza dell’amore; Pasqua, l’omelia di Zuppi: Non si arriva all’amore di Dio senza l’amore per l'uomo.
Pasqua in tempo di guerra, Zuppi: E' la vittoria della luce sulle tenebreIl messaggio di auguri dell'Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei: E' la bella notizia che deve affrontare fragilità, violenza e brutalità dei conflitti. E' la speranza per un futuro diverso ... rainews.it
Pasqua e Pasquetta tra festa e tradizione: a Bologna celebrazioni, musei, itinerari d’arte e naturaBOLOGNA – Da Gaza all’Ucraina, la Via Crucis di Zuppi è la via dolorosa nel nome delle vittime delle guerre in atto coi testi scritti dai monaci e monache della Piccola Famiglia dell’Annunziata presen ... bologna.repubblica.it
«Ciascuno di noi sia segno della presenza di Cristo risorto»Il Messaggio di Pasqua del presidente della Cei Zuppi e del segretario generale Baturi: «il male non ha l’ultima parola, la morte non è la fine, le ferite non sono condannate a restare per sempre apert x.com
La CEI - Conferenza Episcopale Italiana assicura l'adesione alla veglia di preghiera per la pace del prossimo 11 aprile, annunciata oggi da #LeoneXIV durante l'Urbi et Orbi di Pasqua. Il cardinale Zuppi: "Noi cristiani speriamo contro ogni speranza. Non abitui - facebook.com facebook