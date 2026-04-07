Domenica pomeriggio, nella cattedrale di San Pietro, il cardinale Matteo Zuppi ha officiato la messa pasquale. Durante la celebrazione, ha parlato di fiducia nell’amore e ha sottolineato l’importanza della fraternità. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico di fedeli, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o eventi collegati.

Il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la messa pasquale, domenica pomeriggio, nella cattedrale di San Pietro. Un momento di riflessione e preghiera, dalle 17.30, che ha radunato molti fedeli e credenti in via Indipendenza. Al centro dell’omelia della Messa solenne, una riflessione sull’importanza dell’amore: "Leggiamo sempre la Parola di Dio che fa scaldare il cuore – ha detto l’arcivescovo –. Se spezziamo il pane in semplicità e letizia, come le prime comunità, vedremo e vedranno la presenza di Gesù. Le nostre liturgie siano la mensa di Emmaus dove gli occhi vedono l’invisibile nel pane spezzato. Pane che diventa visibile nell’amicizia, nella condivisione, nel servizio e inizia così il giorno che non conosce tramonto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Pasqua di Zuppi: "Dobbiamo credere nella forza dell’amore. Vinca la fraternità"

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